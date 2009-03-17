В нашей стране проводятся всенародные сайили, посвященные празднику Навруз

Наступила весна, повеял теплый ветер. Сердца радуются пробуждению природы: на ветвях деревьев появились почки, распускаются цветы, появились первые бабочки и пчелы…

Везде и во всем чувствуются обновление, пробуждение к новой жизни: в нашу свободную и благоустроенную страну пришел Навруз – самый древний праздник весны, символ красоты, добра и милосердия.



В нашей стране царит мир. Наш народ, с большими добрыми надеждами, уверенный в своем будущем и стремящийся внести достойный вклад в развитие Родины, встречает Навруз со словами: “Добро пожаловать, Навруз, пусть будет доброй твоя поступь, пусть всегда в нашей стране царит мир!”…

В соответствии с постановлением Президента нашей страны Шавката Мирзиёева “О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2017 году” от 28 февраля 2017 года Навруз в этом году празднуется по всей стране как всенародный сайиль.

В праздничном сайиле принял участие Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Празднично украшен парк культуры и отдыха имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте. Мелодии карнаев и сурнаев с раннего утра призывают народ на всенародный сайиль.

Праздник добра, любви, щедрости и милосердия, обновления и пробуждения природы наполняет сердца радостью и новыми надеждами.

Парк украшен панно с надписями “С праздником Навруз!”, “Пусть каждый наш день будет как Навруз!”, “2017 год – Год диалога с народом и интересов человека” и другими.

На сайиле мастера-ремесленники, вышивальщицы демонстрируют отражающие историю, культуру, обычаи нашего народа национальную одежду, музыкальные инструменты, предметы быта и многое другое.

Глава нашего государства осмотрел представленную на выставке изделий народных промыслов продукцию, побеседовал с ремесленниками, поздравил их с праздником Навруз.

Президент нашей страны встретился с участвующими в народных гуляньях главами посольств зарубежных государств и представительств международных организаций, искренне поздравил их с праздником.

Юноши и девушки участвуют в народных играх.

Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев посмотрел концертную программу. Лапары, песни, выступления острословов сменяют друг друга.

Выступления детей, их радостный смех, песни и танцы олицетворяют гармонию Навруза и молодости.

Глава нашего государства побеседовал с аксакалами.

Навруз – это поистине всенародный праздник, которого с нетерпением ждут все проживающие в нашей стране соотечественники, независимо от национальности, языка, вероисповедания. Сегодня в нашей стране в дружбе и согласии проживают представители более 130 наций и народностей. Они во имя развития и процветания нашего общего дома – родного Узбекистана, самоотверженно трудятся во всех сферах жизни общества.

– Навруз стал одним из самых прекрасных праздников не только узбекского народа, но и представителей всех национальностей, в согласии проживающих на нашей благодатной земле. Мы благодарны главе нашего государства за проявляемые заботу и внимание, – говорит руководитель коллектива художественной самодеятельности “Агидел” Башкирского национального культурного центра Эмма Магиярова.

… Основной смысл жизни наш народ видит в счастье своих детей, связывает с ними свои надежды и мечты. С первых дней независимости Узбекистана одной из главных целей было определено воспитание гармонично развитого поколения. За прошедшие годы проведена колоссальная по масштабам и значению работа по охране материнства и детства, рождению и воспитанию здорового ребенка.

Объявление в нашей стране 2016 года Годом здоровой матери и ребенка расширило ее масштабы. Последовательно проведена работа по охране семьи, материнства и детства, улучшению социальных, бытовых условий людей, прежде всего женщин, повышению качества медицинских услуг, медицинской культуры.

Системно продолжается осуществленная под руководством Первого Президента нашей страны Ислама Каримова последовательная работа по обеспечению достойной жизни народа, охране материнства и детства, воспитанию всесторонне развитого поколения, повышению качества медицинских услуг.

Шавкат Мирзиёев уделяет особое внимание укреплению здоровья населения. 5 января и 7 февраля текущего года под председательством Президента нашей страны прошли совещания, посвященные имеющимся в системе здравоохранения проблемам и перспективам развития сферы. Были приняты постановление главы нашего государства “О мерах по дальнейшему улучшению обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения” от 31 октября 2016 года и Указ Президента нашей страны “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы экстренной медицинской помощи” от 16 марта 2017 года, что служит важным фактором повышения на новый этап этой работы.

В праздничных сайилях, которые прошли во всех районах Ташкента, приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители государственных и общественных организаций, иностранных посольств и представительств международных организаций в нашей стране, гости столицы.

…С раннего утра оживленно в столичном парке культуры и отдыха имени Мирзо Улугбека. Радуют сердца национальные мелодии, призывающие на народный сайиль.

Звучат песни, воспевающие Родину, мир, весну. Дети дарят окружающим подснежники, мяту. Повсюду в парке слышны смех зрителей, звонкие песни.

Каждый год независимости вписывает золотом новую страницу в летопись истории страны достижением больших рубежей, огромными преобразованиями. За исторически короткий период возрождены национальные ценности, обычаи и традиции нашего народа, заложена и укреплена прочная основа построения современного демократического государства. Узбекистан занял достойное место в ряду стран с динамично развивающейся экономикой, мощной производственной и социальной инфраструктурой, стабильной банковско-финансовой системой.

В июне 2016 года в Ташкенте под председательством Узбекистана успешно прошло очередное заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Мировое сообщество отмечает высокую результативность процессов реформ в Узбекистане, достигнутую благодаря самоотверженному труду нашего народа. Об этом ярко свидетельствуют данные рейтингов престижных международных организаций, финансовых и исследовательских институтов.

В такие мгновения человек глубже ощущает свое неотрывное единение с природой, благодарность за эти светлые дни, спокойствие в родной стране, чистое небо.

…Праздничный, весенний настрой царит по всей столице. В Национальном парке имени Алишера Навои перед взором гуляющих под нежные мелодии разворачиваются изумительные картины весны, нашей прекрасной природы, виды обновленного, преобразившегося облика Родины.

Разнообразные песни и танцы в исполнении фольклорных и этнографических коллективов, выступления палванов и наездников всесторонне раскрывают уникальные грани Навруза.

…В годы независимости мы достигаем таких высоких рубежей, о которых раньше не могли и мечтать, что по праву восхищает многих и укрепляет наше чувство гордости. В основе всего этого лежит наше бесценное достояние – независимость, самоотверженный труд народа, дальновидная мудрая политика.

С первых дней независимости на повестку дня были поставлены такие вопросы, как строительство современных транспортных коммуникаций, связывающих все регионы нашей страны. Особое внимание было уделено строительству новых железных дорог и созданию единой железнодорожной системы страны.

22 июня 2016 года состоялось открытие электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап протяженностью 123,1 километра и туннеля Камчик длиной 19,2 километра.

Это способствовало укреплению экономической мощи страны, повышению транзитного и туристического потенциала, дальнейшему развитию железнодорожной сети, подъему на качественно новый уровень отношений с мировым сообществом.

Празднование Навруза играет важную роль в воспитании молодого поколения, формировании его мировоззрения на примере лучших национальных ценностей, в частности, нашего уникального и самобытного народного творчества.

В результате внимания и заботы о полной реализации молодежью своих талантов и потенциала, воспитании гармонично, физически и духовно развитого поколения формируется молодежь, способная приумножать славу Родины на международных аренах.

Рост и развитие нашей молодежи ярко проявляются на международных соревнованиях. Наши спортсмены в бразильском городе Рио-де-Жанейро на XXXI летних Олимпийских играх завоевали 4 золотые, 2 серебряные, 7 бронзовых медалей, вновь доказав, что молодежь Узбекистана никому и ни в чем не уступает.

Высокие победы, достигнутые нашими спортсменами на XV летних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, переполняют наши сердца чувством безграничной гордости: на этих престижных соревнованиях они завоевали 8 золотых, 6 серебряных, 17 бронзовых наград.

– Великое счастье – жить в стране, где ценят человека и его труд, высшее счастье – вносить вклад в прославление Родины на международных аренах и повышение ее авторитета, – говорит призер XXXI летних Олимпийских игр Бектемир Меликузиев. – Мы безгранично благодарны государству за высокую оценку нашего труда, и это призывает нас к достижению новых высот.

Звуки карнаев и сурнаев свидетельствуют о начале сайиля Навруз в столичном парке “Анхор -Локомотив”.

Далеко слышны веселые голоса детей, бегающих по дорожкам и запускающих воздушных змеев. Из больших котлов раздается праздничный плов. По всему парку слышны песни в исполнении популярных артистов.

– Весна и Навруз – это олицетворение молодости, красоты, надежд и чистоты помыслов, – говорит студент Узбекского государственного института физической культуры Тулкин Киличев. – В наших сердцах – всегда весна. Начатая с первых дней независимости государственная политика, направленная на воспитание гармонично развитого молодого поколения, сегодня последовательно продолжается. 14 сентября 2016 года был принят Закон Республики Узбекистан “О государственной молодежной политике”, что придало нам сил и гордости.

Сегодня в экономике нашей страны осуществлены широкомасштабные структурные преобразования, эффективно действуют такие высокотехнологичные промышленные предприятия, как автомобильные заводы в Асаке, Самарканде и Хорезме, Бухарский нефтеперерабатывающий завод, Кунградский содовый завод, Дехканабадский завод калийных удобрений, завод по производству моторов в Ташкентской области и другие. В 2016 году их ряды пополнили Устюртский газохимический комплекс и Кандымский газоперерабатывающий комплекс.

… В программе сайиля в “Green Park” Сергелийского района столицы отражены лучшие народные традиции и обычаи, связанные с Наврузом. Здесь прошли традиционные песенное состязание девушек, народные игры с участием парней, участники угощались сумаляком и халимом.

…“Пусть каждый наш день будет как Навруз!”. Эти бессмертные строки нашего великого поэта Алишера Навои выражают самые искренние, светлые чувства и мечты каждого человека, разделяющего в светлые дни Навруза с друзьями и близкими свою любовь, самые добрые надежды и помыслы. Это находит свое отражение и в объявлении 2017 года в нашей стране Годом диалога с народом и интересов человека.

Под руководством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева последовательно проводятся реформы по достижению новых высоких рубежей, дальнейшему развитию страны, обеспечению интересов человека.

Созданные по инициативе главы нашего государства народные приемные служат обеспечению приоритета интересов человека, надежным средством обратной связи между государственными органами и народом.

В Год диалога с народом и интересов человека Президент нашей страны проводит искренний диалог с народом, выслушивает предложения и проблемы населения, поддерживает их инициативы.

– Принятая по инициативе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева Стратегия действий развития страны на пять лет служит важной программой действий по либерализации и модернизации всех сфер, повышению на качественно новый уровень эффективности проводимых реформ, развитию государства и общества, – говорит заместитель хокима Сергелийского района, председатель районного комитета женщин Дилором Рахимжонова. – Определены приоритетные направления продолжения масштабных политических, экономических и социальных реформ, перед государственными и общественными организациями ставятся конкретные задачи по их полноценному исполнению.

С большим воодушевлением проводят торжества Навруза и в Республике Каракалпакстан. Выставки изделий мастеров народных промыслов, кулинарной и кондитерской продукции, выступления фольклорно-этнографических ансамблей, состязания бахши и палванов, народные игры с участием юношей и девушек придают сайилю особое очарование.

– В этом году Навруз проходит по-особенному, – говорит консультант схода граждан махалли “Нурли бустон” Кегейлийского района Олтингуль Мухамбетова. – В нашей махалле в дружбе и согласии живут и трудятся более 2600 человек разных национальностей – узбеки, каракалпаки, казахи, таджики, киргизы, русские, башкиры, корейцы и другие.

Тщательно подготовились к празднику и в Ферганской долине. Праздничный сайиль в Андижанской области прошел под девизом “Навруз – праздник мира, сплоченности и братства”, в ходе народных гуляний национальными культурными центрами были организованы выставки, отражающие традиции и обычаи различных народов, состоялся показ национальной одежды.

– Благодарение Всевышнему, что нам сегодня довелось увидеть такие светлые, счастливые дни, – говорит ветеран труда, обладатель медали “Шухрат” Раънохон Жуманиёзова из Булакбашинского района. – Страна наша процветает, жизнь – мирная, дастархан – изобильный. Это является плодом добрых помыслов и устремлений нашего народа, мудрой политики главы нашего государства.

В предгорьях и степях Кашкадарьи гуляния в честь Навруза продолжились состязаниями купкари и по курашу.

– Глядя на праздничные представления, еще раз убедился в том, как в годы независимости всесторонне развивалась и окрепла наша страна, вырос уровень жизни наших людей, меняется их мировоззрение, – говорит 81-летний житель каршинской махалли “Гулшан” Шукур-бобо Сафаров. – Истинное уважение и почитание мы познали в годы независимости. Благодарим Всевышнего за такие благословенные дни. Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие, небо будет чистым.

Всенародный праздник Навруз также торжественно, с радостным настроением отмечается в Самаркандской области.

На торжествах с участием художественных коллективов, эстрадных исполнителей состоялись концерты, театрализованные представления, проведена праздничная ярмарка, готовились плов, сумаляк и другие весенние яства.

В амфитеатрах парков культуры и отдыха имени Алишера Навои и “Согдиана” были организованы выступления фольклорных ансамблей, коллективов художественной самодеятельности и эстрадных исполнителей.

Во всех городах и селах нашей страны продолжаются народные сайили.

Сарвар Урманов, Отабек Мирсагатов (фото), УзА