Международный конкурс на ХII Национальную премию «Олтин калам» («Золотое перо») проводится Творческим союзом журналистов Узбекистана совместно с Центром переподготовки журналистов Узбекистана в целях широкой популяризации лучших достижений национальной и международной журналистики, проявления высокой гражданской позиции работников СМИ, формирования критического мышления, а также новых подходов в творческой деятельности журналистов.

Конкурс посвящен Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Конкурсные материалы, опубликованные в газетах и журналах, вышедшие в эфир телевидения и радио, а также интернет-публикации за год (с 31 марта 2016 года по 31 марта 2017 года) принимаются до 10 апреля 2017 года.

Для победителей учреждаются следующие премии:

Главная национальная премия в области журналистики.

Победитель награждается специальным дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 200 минимальных зарплат, установленных в Республике Узбекистан.

Основные премии:

Национальная премия за лучший журналистский материал (телевидение – 1, 2, 3 место);

Национальная премия за лучший журналистский материал (радио – 1, 2, 3 место);

Национальная премия за лучший журналистский материал (периодическая печать – 1, 2, 3 место);

Национальная премия за лучший журналистский материал (интернет-журналистика – 1, 2, 3 место).

Победители, занявшие 1 место, награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 160 минимальных зарплат.

Победители, занявшие 2 место, награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 140 минимальных зарплат.

Победители, занявшие 3 место, награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 120 минимальных зарплат.

Номинации в рамках поощрительных премий:

- За лучший материал СМИ по пропагандe культуры чтения;

- За лучший материал иностранного журналиста об Узбекистане.

– за лучший фоторепортаж;

– лучшая пресс-служба.

Победители поощрительных номинаций награждаются дипломом, статуэткой и денежной премией в размере 50 минимальных зарплат.

Национальные и международные партнери также учредили свои поощрительные призы.( текст прилагается)

На конкурс представляются теле-, радио-, печатные материалы, интернет-публикации (не менее 5 работ).

Для телесюжетов (видеоматериалов):

- снятый видеоматериал должен быть представлен на любом

видеоносителе продолжительностью от 3 до 30 минут.

Для радиосюжетов (аудиоматериалов CD, DVD):

- материалы должны быть продолжительностью от 5 до 30 минут;

- CD с записью материала.

Для печатного издания:

- оригинал (или копия) периодического издания, в котором

опубликован материал.

Ко всем работам прилагается информация об авторе по форме:

- Ф.И.О., краткое резюме о профессиональной деятельности;

- адрес, контактный телефон;

- копия паспорта.

Церемония награждения будет проводиться в торжественной обстановке 3 мая 2017 года во Всемирный день свободы печати. Премия не присуждается одному и тому же лицу повторно.

Материалы с пометкой на конкурс «Олтин калам» направляются по адресу:

1000011, г.Ташкент, ул. Навои, 30.

Творческий союз журналистов Узбекистана,

Тел.: 244-64-61; 244-37-87

www.Journalist.uz

Приложение

Номинации национальных партнеров

1. Совет Федерации профсоюзов Узбекистана:

«За лучший материал по освещению трудовых отношений»

«За лучший материал по освещению вопросов социального партнерства».

2. Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана

«За вклад в развитие журналистики»;

«За лучший материал, посвященный Году здоровой матери и ребенка»

Номинации международных партнеров

Информационный офис ООН: “За лучший материал о сотрудничестве Узбекистана и ООН”

Представительство ЮНЕСКО

За лучшее освещение темы жизни людей с инвалидностью.

ОБСЕ

1.«За лучший материал о предотвращении радикализации молодежи»

2.«За лучший аналитический материал, освещающий проблематику развития общественного контроля и повышения прозрачности и подотчетности органов государственной власти в Узбекистане»

Посольство США

1.За лучший материал по вопросам сохранения культурного наследия народа.

2. За лучший материал на тему дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и США.

Посольство К.Н.Р.

1.Экономический потенциал современного «Шелкового пути».

2.Укрепление культурно-гуманитарных связей Узбекистана с зарубежными странами»(включая Китай).

3.За лучший материал на тему дружбы и сотрудничества между странами

(по случаю 25-летия дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и КНР, которое отмечалось 2 января с.г.)

DVV International (Германия)

1. «Образование взрослых на протяжении жизни»(особенно женщин,

лучшие примеры, как новое дополнительное образование помогло улучшить качество жизни человека).

МНО «Региональный диалог»(Словения)

СМИ в противодействии коррупции.

Учебный центр “Softline”(Россия)

За лучший материал в сфере информационных технологий в вопросах информационной безопасности.

Project HOPE

«Лучшее освещение в СМИ вопросов противодействия туберкулезу» в рамках Программы USAID по борьбе с туберкулезом.