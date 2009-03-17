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Международный конкурс на ХII Национальную премию «Олтин калам» («Золотое перо») проводится Творческим союзом журналистов Узбекистана совместно с Центром переподготовки журналистов Узбекистана в целях широкой популяризации лучших достижений национальной и международной журналистики, проявления высокой гражданской позиции работников СМИ, формирования критического мышления, а также новых подходов в творческой деятельности журналистов.
Конкурс посвящен Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. Конкурсные материалы, опубликованные в газетах и журналах, вышедшие в эфир телевидения и радио, а также интернет-публикации за год (с 31 марта 2016 года по 31 марта 2017 года) принимаются до 10 апреля 2017 года.
Для победителей учреждаются следующие премии:
Главная национальная премия в области журналистики.
Победитель награждается специальным дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 200 минимальных зарплат, установленных в Республике Узбекистан.
Основные премии:
Национальная премия за лучший журналистский материал (телевидение – 1, 2, 3 место);
Национальная премия за лучший журналистский материал (радио – 1, 2, 3 место);
Национальная премия за лучший журналистский материал (периодическая печать – 1, 2, 3 место);
Национальная премия за лучший журналистский материал (интернет-журналистика – 1, 2, 3 место).
Победители, занявшие 1 место, награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 160 минимальных зарплат.
Победители, занявшие 2 место, награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 140 минимальных зарплат.
Победители, занявшие 3 место, награждаются дипломом, нагрудным знаком «Олтин калам», статуэткой и денежной премией в размере 120 минимальных зарплат.
Номинации в рамках поощрительных премий:
- За лучший материал СМИ по пропагандe культуры чтения;
- За лучший материал иностранного журналиста об Узбекистане.
– за лучший фоторепортаж;
– лучшая пресс-служба.
Победители поощрительных номинаций награждаются дипломом, статуэткой и денежной премией в размере 50 минимальных зарплат.
Национальные и международные партнери также учредили свои поощрительные призы.( текст прилагается)
На конкурс представляются теле-, радио-, печатные материалы, интернет-публикации (не менее 5 работ).
Для телесюжетов (видеоматериалов):
- снятый видеоматериал должен быть представлен на любом
видеоносителе продолжительностью от 3 до 30 минут.
Для радиосюжетов (аудиоматериалов CD, DVD):
- материалы должны быть продолжительностью от 5 до 30 минут;
- CD с записью материала.
Для печатного издания:
- оригинал (или копия) периодического издания, в котором
опубликован материал.
Ко всем работам прилагается информация об авторе по форме:
- Ф.И.О., краткое резюме о профессиональной деятельности;
- адрес, контактный телефон;
- копия паспорта.
Церемония награждения будет проводиться в торжественной обстановке 3 мая 2017 года во Всемирный день свободы печати. Премия не присуждается одному и тому же лицу повторно.
Материалы с пометкой на конкурс «Олтин калам» направляются по адресу:
1000011, г.Ташкент, ул. Навои, 30.
Творческий союз журналистов Узбекистана,
Тел.: 244-64-61; 244-37-87
Приложение
Номинации национальных партнеров
1. Совет Федерации профсоюзов Узбекистана:
«За лучший материал по освещению трудовых отношений»
«За лучший материал по освещению вопросов социального партнерства».
2. Общественный фонд поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана
«За вклад в развитие журналистики»;
«За лучший материал, посвященный Году здоровой матери и ребенка»
Номинации международных партнеров
Информационный офис ООН: “За лучший материал о сотрудничестве Узбекистана и ООН”
Представительство ЮНЕСКО
За лучшее освещение темы жизни людей с инвалидностью.
ОБСЕ
1.«За лучший материал о предотвращении радикализации молодежи»
2.«За лучший аналитический материал, освещающий проблематику развития общественного контроля и повышения прозрачности и подотчетности органов государственной власти в Узбекистане»
Посольство США
1.За лучший материал по вопросам сохранения культурного наследия народа.
2. За лучший материал на тему дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и США.
Посольство К.Н.Р.
1.Экономический потенциал современного «Шелкового пути».
2.Укрепление культурно-гуманитарных связей Узбекистана с зарубежными странами»(включая Китай).
3.За лучший материал на тему дружбы и сотрудничества между странами
(по случаю 25-летия дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и КНР, которое отмечалось 2 января с.г.)
DVV International (Германия)
1. «Образование взрослых на протяжении жизни»(особенно женщин,
лучшие примеры, как новое дополнительное образование помогло улучшить качество жизни человека).
МНО «Региональный диалог»(Словения)
СМИ в противодействии коррупции.
Учебный центр “Softline”(Россия)
За лучший материал в сфере информационных технологий в вопросах информационной безопасности.
Project HOPE
«Лучшее освещение в СМИ вопросов противодействия туберкулезу» в рамках Программы USAID по борьбе с туберкулезом.