В гостинице “International Hotel Tashkent” столицы продолжается медиа-неделя, посвященная обсуждению проекта Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

В рамках мероприятия состоялось активное обсуждение третьего направления проекта, связанного с вопросами дальнейшего развития и либерализации экономики нашей страны.



Заместитель министра экономики Республики Узбекистан Ш.Исмаилов, заместитель министра сельского и водного хозяйства, генеральный директор Узбекского научно-производственного центра сельского хозяйства Ш.Тешаев, заместитель председателя Государственного налогового комитета, ректор Налоговой академии Э.Гадоев, заместитель председателя Государственного комитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции Р.Аминов, исполняющий обязанности заместителя председателя Торгово-промышленной палаты А.Икрамов и другие отметили, что по инициативе Президента нашей страны Шавката Мирзиёева особое внимание уделяется дальнейшему развитию экономики и повышению благосостояния населения.

Разработанный по идее главы нашего государства проект Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах будет способствовать дальнейшему повышению эффективности осуществляемых реформ, развитию государства и общества на новом качественном уровне, либерализации всех сфер жизни.

В третьем направлении проекта Стратегии действий, рассчитанной на ближайшие пять лет, предусмотрены меры по дальнейшему укреплению макроэкономической стабильности и сохранению темпов роста национальной экономики, повышению ее конкурентоспособности за счет углубления структурных преобразований, модернизации и диверсификации ведущих отраслей, модернизации и интенсивному развитию сельского хозяйства, продолжению институциональных и структурных реформ, направленных на сокращение присутствия государства в экономике, дальнейшее усиление защиты прав частной собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства, комплексному и сбалансированному социально-экономическому развитию регионов, районов и городов, оптимальному и эффективному использованию их потенциала, развитию туризма.

- В предлагаемом главой нашего государства проекте Стратегии действий выдвинуты перспективные предложения по дальнейшему совершенствованию денежно-кредитной политики, обеспечению устойчивости национальной валюты и цен на внутреннем рынке, внедрению современных рыночных механизмов в формирование курса национальной валюты, реформированию банковской системы, повышению уровня капитализации и депозитной базы банков, укреплению их финансовой устойчивости, дальнейшему расширению кредитования перспективных инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства, - говорит заместитель директора департамента лицензирования и регулирования деятельности коммерческих банков Центрального банка Республики Узбекистан Жахонгир Абдурасулов. - Последовательная и поэтапная реализация этих мер выведет развитие нашей страны на новый уровень.

- За последние четверть века в Узбекистане создана полноценная налоговая система, содействующая эффективной реализации социально-экономических реформ, - говорит заместитель начальника управления Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Вячеслав Пак. - Налоговый кодекс Республики Узбекистан разработан на основе испытанных на практике принципов и подходов в области налогоообложения. Предлагаемые в проекте Стратегии действий реформы по дальнейшему упрощению системы налогообложения, совершенствованию налогового администрирования и расширению мер соответствующего стимулирования будут способствовать дальнейшему развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, обеспечению устойчивости нашей экономики.

Специалисты ответили на вопросы участников о намеченных на ближайшую перспективу мерах по увеличению доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства в структуре экономики, проведению активной инвестиционной политики, направленной на модернизацию, техническое и технологическое обновление производств, реализации проектов производственной, транспортно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.

Готовящееся в ходе мероприятия ток-шоу будет транслироваться в эфире телерадиостанций, запись будет размещена на сайтах и в социальных сетях.

Дилшод Каримов, УзА