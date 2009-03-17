Задачи по эффективной организации диалога с народом, обеспечению интересов человека на практике, требования, которые ставит нынешнее время, еще больше повышают ответственность журналистов. Руководством к действию для них при этом является выдвинутый Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым принцип “Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”.

Особое внимание этим вопросам было уделено на внеочередной конференции Творческого союза журналистов Узбекистана.

Исполняющий обязанности председателя правления Творческого союза журналистов Узбекистана У.Мирзаёров, генеральный директор Национального информационного агентства Узбекистана М.Хазраткулов, заместитель главного редактора газет “Халк сузи” - “Народное слово” С.Дониёров, главный редактор газет “Еркин Каракалпакстан” - “Вести Каракалпакстана” К.Реймов, корреспондент газеты “Учитель Узбекистана” А.Терехина, председатель Ферганского областного отделения Творческого союза журналистов М.Обидов и другие отметили, что реализация поставленных Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым перед средствами массовой информации задач, в том числе по развитию национальной журналистики на основе новых критериев и современных принципов, будет способствовать прогрессу страны и дальнейшему повышению благополучия народа, устранению проблем и пороков в нашем обществе.

В соответствии с Указом главы нашего государства “О мерах по коренному совершенствованию системы работы с обращениями физических и юридических лиц” от 28 декабря 2016 года внедряется качественно новая система работы в этом направлении.

В частности, организация систематического освещения результатов работы с обращениями в средствах массовой информации требует от журналистов быть еще более активными и самоотверженными.

Проведена конкретная работа по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов, повышению профессионального мастерства работников сферы, достойному стимулированию их труда.

Поддержку СМИ своими субсидиями оказывает Общественный фонд по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе.

Организуются семинары для работников региональных изданий. При творческом союзе действует Клуб молодых журналистов. С каждым годом повышается престиж международного конкурса на национальную премию “Олтин калам”, республиканских конкурсов “Лучший журналист года”, “Самый великий, самый дорогой”. Оказывается материальная поддержка ветеранов журналистики, им выдаются бесплатные путевки в дома отдыха и санатории.

На конференции отмечалось, что помимо достигнутых успехов в сфере существует множество вопросов, ожидающих своего решения. Превращение средств массовой информации в поистине народную трибуну, внедрение в деятельность журналистов новых методов и подходов, повышение активности работников региональных СМИ в национальном медиа-пространстве, расширение возможностей обмена мнениями и опытом на международном уровне, дальнейшая активизация деятельности творческих советов при Творческом союзе журналистов Узбекистана – веление времени.

На мероприятии был обсужден вопрос внесения изменений в Устав союза.

Рассмотрен организационный вопрос. Председателем правления Творческого союза журналистов Узбекистана избран заслуженный работник культуры Узбекистана Саъдулла Хакимов.





Умид Ёкубов, УзА