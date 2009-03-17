С целью повышения роли экожурналистики в распространении информации о состоянии окружающей среды и опыте решения экологических проблем, совершенствовании профессионального мастерства журналистов-экологов в Узбекистане уже на протяжении 15 лет проводится республиканский конкурс экологической журналистики.

В 2016 году конкурс организован совместно Информационной службой Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Комитетом по вопросам экологии и охраны окружающей среды Законодательной палаты Республики Узбекистан, Общественным фондом по поддержке ННО и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы, Советом Федерации профсоюзов Узбекистана, Национальным информационным агентством Узбекистана, Экологическим движением Узбекистана, Национальной ассоциацией ННО Узбекистана, Творческим союзом журналистов, Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана и Экофорумом ННО Узбекистана.

Для повышения эффективности работы по подготовке и проведению Республиканского конкурса, активизации участия журналистов из областей и улучшения координации действий подписано Совместное постановление перечисленных выше организаций, утверждено Положение о проведении Республиканского конкурса экологической журналистики в 2016 году и создан Оргкомитет.

На конкурс представляются работы, опубликованные (вышедшие в эфир) на территории Республики Узбекистан с 1 декабря 2015г. по 31 декабря 2016г.

Конкурсные работы принимаются по номинациям «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», а также по спецноминациям: «Вода – это жизнь».

Информационную поддержку национальному конкурсу экожурналистики оказывают Национальная телерадиокомпания Республики Узбекистан, Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА), газеты «Халқ сўзи», «Народное слово», «Жамият», «Eko-Hayot», веб-сайты www.parliament.gov.uz, www.fundngo.uz, www.eco.uz, www.uznature.uz, www.ngo.uz, www.ecoforum.uz.

На конкурс работы принимаются до 20 января 2017 года по адресу: город Ташкент улица Мустакиллик, 59 и на адрес электорнной почты info@eco.uz

Контакты Оргкомитета:

тел: 0371 230-41-53; e-mail: info@eco.uz.