В Ташкенте прошел международный “круглый стол” на тему “Правовая культура как важное условие формирования правового демократического государства и гражданского общества”.

В мероприятии, организованном Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан совместно с другими заинтересованными ведомствами и международными организациями, приняли участие сенаторы, депутаты, судьи, ученые, ответственные сотрудники правоохранительных органов, работники представительств ОБСЕ и международной организации “Региональный диалог” в нашей стране, представители прокуратур иностранных государств, международные эксперты и работники средств массовой информации.



В ходе беседы были обсуждены такие вопросы, как укрепление организационно-правовых основ повышения правосознания и правовой культуры в обществе, доведение принимаемых законов до населения, установление действенного парламентского и общественного контроля за их соблюдением, изучение передового национального и зарубежного опыта в этой сфере.

На мероприятии заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.Артыкова, председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан А.Саидов, начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Ш.Узоков и другие отметили, что устойчивое продвижение общества по пути демократизации и успех осуществляемых в этом направлении реформ во многом зависят от уровня правового сознания и культуры людей. В нашей стране уделяется постоянное внимание данному вопросу, повышение правовых знаний и культуры населения, особенно молодежи, является одним из приоритетов государственной политики.

Отмечалось, что на торжественном собрании, посвященном 24-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан, особое внимание данному вопросу уделил избранный Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев, который отметил важность в обеспечении верховенства закона повышения правовой культуры в обществе, воспитания граждан в духе уважения закона.

Участники беседы обменялись мнениями по таким актуальным вопросам, как подготовка новой редакции Национальной программы повышения правовой культуры в обществе, совершенствование системы юридического образования и правового воспитания, повышение роли институтов гражданского общества в этом процессе, изучение соответствующего опыта развитых демократических государств.

- Формирование и повышение правосознания и правовой культуры населения имеет актуальное значение для каждого общества, - говорит профессор школы права Бостонского колледжа, директор жюри присяжных при Мидлсекской окружной прокуратуре штата Массачусетс Кевин Кёртис (США). - В Узбекистане данному вопросу уделяется внимание на уровне государственной политики. Стоит также отметить наличие и совершенствование способствующей достижению этой цели специальной национальной программы.

В рамках мероприятия в Генеральной прокуратуре прошли встречи, посвященные роли информационных служб и правовых печатных изданий в повышении правовой культуры в обществе, обсуждению вопросов переподготовки и повышения квалификации юридических кадров исходя из современных требований и стандартов.

В ходе международного “круглого стола” были глубоко проанализированы национальный и зарубежный опыт повышения правовой культуры.

Участники мероприятия ознакомились с организованной издательством “Адолат” книжной ярмаркой, экспозицией информационных материалов Творческой ассоциации “Тасвирий ойина” и ООО “Юрида”, юридической литературой из книжного фонда духовно-просветительского торгового центра “Китоб олами”, изданиями Национального центра Республики Узбекистан по правам человека.

Норгуль Абдураимова, УзА