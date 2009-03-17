В Гулистане состоялся семинар-тренинг, посвященный вопросам освещения темы глобального изменения климата в средствах массовой информации.

В семинаре, организованном Центром переподготовки журналистов совместно с Экологическим движением Узбекистана и другими организациями, приняли участие представители негосударственных некоммерческих организаций, члены Экодвижения, работники средств массовой информации.

Отмечалось, что в нашей стране с первых лет независимости особое внимание уделяется охране окружающей среды, созданию эффективной экологически безопасной системы, основанной на международных правовых нормах, современных научно-технических достижениях.

Были заслушаны доклады о повышении экологической культуры населения, активизации участия населения в борьбе за чистоту окружающей среды, ненанесении вреда растительному и животному миру. Проведена презентация изданной Центром переподготовки журналистов книги “Глобальные изменения климата и журналистика”.

- Весомые результаты дают реализуемые в нашей стране широкомасштабные реформы в сфере подготовки журналистских кадров, повышения их квалификации, либерализации средств массовой информации, - говорит координатор проекта Н.Косимова. - На семинаре были обсуждены вопросы решения экологических проблем в целях устойчивого развития, влияния глобального изменения климата на здоровье населения, дальнейшего совершенствования соответствующего международного и национального законодательства, состояния экожурналистики в Узбекистане.

Также на мероприятии были предоставлены рекомендации о том, на что необходимо уделять внимание при подготовке материалов на экологическую тематику. Был показан документальный фильм, посвященный вопросам охраны окружающей среды.

Абдужалол Каюмов, УзА