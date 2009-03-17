4 дек — Sputnik. Узбекские журналисты признались, что на нынешних выборах были опробованы новые форматы работы и получен новый опыт. Как рассказал в беседе корреспонденту Sputnik журналист телеканала “Ташкент” Саидмалик Салимов, нынешние выборы отличались постоянными прямыми включениями с мест. До этого сюжеты для телевидения о выборах готовились на месте и отправлялись в готовом виде в редакцию. “Это стимул развиваться. Это совсем другие ощущения, это драйв”, — заявил корреспондент. К тому же, как заметил Салимов, к нынешним выборам в Узбекистане было проявлено повышенное внимание зарубежной прессы. Это, по словам журналиста, дает возможность пообщаться с коллегами из других стран.

Стрингер Пресс-клуб по освещению выборов — самый свежий формат для Узбекистана Все это, по словам сотрудника телеканала, полезно для молодых тележурналистов, которые только начинают свой путь в профессии. Такое общение для них — это и опыт, и возможность расширить контакты.





