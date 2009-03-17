В Джизаке состоялся семинар “Рост потенциала средств массовой информации - путь повышения качества национальной журналистики”.

На семинаре, организованном Центром переподготовки журналистов совместно с представительством ЮНЕСКО в Узбекистане, особо отмечалось, что в годы независимости в нашей стране реализована широкомасштабная работа в сфере развития средств массовой информации, укрепления их материально-технической базы и повышения кадрового потенциала. Важным руководством к действию в этом направлении служат законы Республики Узбекистан “О средствах массовой информации”, “О защите профессиональной деятельности журналиста “, “О принципах и гарантиях свободы информации”.

Участники семинара акцентировали внимание на том, что все больше повышается роль СМИ в построении правового демократического общества в нашей стране, на данный момент печатные издания, радио и телевидение, интернет-журналистика служат связующим звеном между властью и гражданами. Были заслушаны доклады на соответствующую тематику.

Состоялся обмен мнениями о расширении аудитории средств массовой информации, зарубежном опыте по повышению объективности, актуальности и привлекательности подачи информации, развитии в этом направлении международного сотрудничества. В настоящее время в этих целях совместно с организациями ООН реализуется ряд проектов. В частности, этот семинар проведен в рамках реализуемого совместно с представительством ЮНЕСКО в Узбекистане, Центром переподготовки журналистов и Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан проекта “Рост потенциала средств массовой информации - путь повышения качества национальной журналистики”.

- В рамках этого проекта, рассчитанного на 2014-2016 годы, для практикантов и студентов факультетов журналистики создано 4 учебных пособия, - говорит тренер семинара С.Сулаймонова. - В целях повышения профессионализма журналистов, информирования о последних изменениях в законодательстве с начала года в 6 областях организованы семинары-тренинги. Основная цель состоявшегося в Джизакской области сегодняшнего мероприятия - поддержка работы СМИ в онлайн-режиме.

Тошкул Бекназаров, УзА