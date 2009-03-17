1 декабря 2016 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии в режиме видеоконференции. В нем приняли участие члены окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, представители политических партий, международные наблюдатели и работники средств массовой информации.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы подготовки и проведения выборов. В частности, была заслушана информация представителей соответствующих министерств и ведомств о проделанной работе по обеспечению безопасности на избирательных участках, созданию необходимых условий для работы избирательных комиссий в день выборов.

Председатели 5-й Навоийской и 10-й Ташкентской областных окружных избирательных комиссий проинформировали о работе по подготовке к выборам.

На заседании был рассмотрен вопрос аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций, а также представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

На заседании обсуждались и другие вопросы, относящиеся к полномочиям Центральной избирательной комиссии. По рассмотренным вопросам приняты соответствующие постановления.

Бехзод Бозоров, УзА