В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча с помощником Государственного секретаря Министерства информации Кувейта Хейлой Хамад Аль-Мекеими, прибывшей в нашу страну для наблюдения за процессом подготовки и проведения выборов Президента.

Председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам информации и коммуникационных технологий И.Абдуллаев рассказал гостье о проводимых в нашей стране демократических реформах, в том числе о внесенных в Конституцию Республики Узбекистан и избирательное законодательство изменениях и дополнениях в целях дальнейшей демократизации и либерализации избирательного процесса, повышения активности политических партий, порядке работы Законодательной палаты и Сената.

На встрече отмечалось, что дальнейшее развитие сотрудничества между Узбекистаном и Кувейтом и укрепление взаимовыгодных связей важны для обоих государств.

– Выборы Президента имеют важное значение в определении будущего страны, последовательного продолжения экономического и духовного развития Узбекистана, - отметила Хейла Хамад Аль-Мекеими. – Участие в избирательном процессе наблюдателей из сорока шести стран и ряда международных организаций является практическим проявлением большого внимания и интереса к Узбекистану. Мы посетили пресс-клуб, ознакомились с предвыборными программами кандидатов. Высокий уровень организации предвыборной кампании способствует выбору наиболее достойного кандидата и свидетельствует о свободном, гласном и прозрачном проведении выборов Президента.

Сайёра Шоева, УзА