В столичном пресс-клубе «Press klub: Elections.uz-2016» по освещению выборов Президента Республики Узбекистан состоялось мероприятие “Политические партии: реальная состязательность, политкорректность и новые подходы в работе с электоратом”. В нем приняли участие представители политических партий, ученые, эксперты, главные редактора партийных газет, международные наблюдатели, работники средств массовой информации нашей страны и зарубежных государств.

На мероприятии отмечалось, что создание в нашей стране соответствующей принципам демократии национальной избирательной системы служит важным фактором активного участия политических партий в выборах Президента страны, проведения избирательной кампании в условиях межпартийной конкуренции.

Устойчиво развивающаяся в Узбекистане политическая система, двухпалатный парламент создают необходимые условия для активного участия партий в общественно-политической жизни страны.

Внесенные согласно Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране изменения и дополнения в Закон “О выборах Президента Республики Узбекистан” облегчили участие политических партий в выборах. Количество подписей, которые должны содержаться в подписных листах, представленных политической партией в поддержку выдвинутого кандидата в Президенты Республики Узбекистан, сократилось с пяти процентов до одного процента от общего числа всех избирателей. В законодательстве подробно изложены виды, формы и методы проведения предвыборной агитации, проведение агитации в средствах массовой информации, требования по соблюдению прав и законных интересов кандидатов в Президенты, политических партий.

На мероприятии отмечалось, что активность партий, политическая и правовая культура граждан служат самым важным фактором прохождения кампании по выборам Президента Республики Узбекистан на основе принципов открытости и гласности, справедливости. Были высказаны мнения о ходе межпартийной конкуренции на основе четкого следования высоким политическим технологиям, новых подходах в работе с электоратом, значении выдвинутых в предвыборных программах кандидатов в Президенты целей развития нашей страны и дальнейшем повышении благополучия народа.

В пресс-клубе также прошла презентация проекта “Узбекистан - наш общий дом”, организованная совместно с Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Республиканским интернациональным культурным центром.

Матназар Элмуродов, Мухаммад Амин (фото), УзА