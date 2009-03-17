В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча с членом Палаты лордов парламента Великобритании Мухаммадом Илтафом Шейхом.

В беседе с председателем Комитета Сената Олий Мажлиса по внешнеполитическим вопросам С.Сафоевым отмечалось, что Первый Президент нашей страны Ислам Каримов внес огромный вклад в развитие политических, торговых и культурных связей между Узбекистаном и Великобританией.

- Основатель независимого Узбекистана Ислам Каримов сделал многое для всестороннего развития страны, обеспечения мира и безопасности во всем регионе, - отметил Мухаммад Илтаф Шейх. - Выборы Президента имеют важное значение для последовательного продолжения миролюбивой политики, экономического развития вашей страны. В ходе встреч и бесед мы убеждаемся, насколько высока правовая культура ваших избирателей, их осведомленность о политических процессах. Уверены, что народ Узбекистана, осознавая высокую ответственность, выберет себе достойного Президента.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между парламентами двух стран.

Севара Алижонова, УзА