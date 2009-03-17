Задачи по эффективной организации диалога с народом, обеспечению интересов человека на практике, требования, которые ставит нынешнее время, еще больше повышают ответственность журналистов. Руководством к действию для них при этом является выдвинутый Президентом нашей страны Шавкатом Мирзиёевым принцип “Не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу”.
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С целью повышения роли экожурналистики в распространении информации о состоянии окружающей среды и опыте решения экологических проблем, совершенствовании профессионального мастерства журналистов-экологов в Узбекистане уже на протяжении 15 лет проводится республиканский конкурс экологической журналистики.
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В Ташкенте прошел международный “круглый стол” на тему “Правовая культура как важное условие формирования правового демократического государства и гражданского общества”.
В Гулистане состоялся семинар-тренинг, посвященный вопросам освещения темы глобального изменения климата в средствах массовой информации.
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4 дек — Sputnik. Узбекские журналисты признались, что на нынешних выборах были опробованы новые форматы работы и получен новый опыт. Как рассказал в беседе корреспонденту Sputnik журналист телеканала “Ташкент” Саидмалик Салимов, нынешние выборы отличались постоянными прямыми включениями с мест. До этого сюжеты для телевидения о выборах готовились на месте и отправлялись в готовом виде в редакцию. “Это стимул развиваться. Это совсем другие ощущения, это драйв”, — заявил корреспондент. К тому же, как заметил Салимов, к нынешним выборам в Узбекистане было проявлено повышенное внимание зарубежной прессы. Это, по словам журналиста, дает возможность пообщаться с коллегами из других стран.
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В Джизаке состоялся семинар “Рост потенциала средств массовой информации - путь повышения качества национальной журналистики”.
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1 декабря 2016 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии в режиме видеоконференции. В нем приняли участие члены окружных избирательных комиссий по выборам Президента Республики Узбекистан, представители политических партий, международные наблюдатели и работники средств массовой информации.
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В Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча с помощником Государственного секретаря Министерства информации Кувейта Хейлой Хамад Аль-Мекеими, прибывшей в нашу страну для наблюдения за процессом подготовки и проведения выборов Президента.
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Здоровая межпартийная конкуренция
Рубрика: Новости
В столичном пресс-клубе «Press klub: Elections.uz-2016» по освещению выборов Президента Республики Узбекистан состоялось мероприятие “Политические партии: реальная состязательность, политкорректность и новые подходы в работе с электоратом”. В нем приняли участие представители политических партий, ученые, эксперты, главные редактора партийных газет, международные наблюдатели, работники средств массовой информации нашей страны и зарубежных государств.
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Встреча с членом Палаты лордов
Рубрика: Новости
В Сенате Олий Мажлиса Республики Узбекистан состоялась встреча с членом Палаты лордов парламента Великобритании Мухаммадом Илтафом Шейхом.